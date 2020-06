Watson Chapel High School honored its 2020 graduates June 1-5 in a virtual graduation ceremony. Valedictorian McKenzie Allmond and Salutatorian Ky’aria Ginger were given extended time to deliver speeches, according to a news release.

Each graduate was given an opportunity to invite four guests to share in an individual graduation ceremony. Students walked across the auditorium stage to receive their diplomas and to take a graduation photo. Students and family then entered a special decorated room to take additional photos. Due to COVID-19, all Centers for Disease Control and Prevention (CDC) guidelines were enforced.

WATSON CHAPEL 2020 GRADUATES:

Valedictorian: McKenzie Allmond and Salutatorian: Ky’aria Ginger.

Honor graduates: Tekerra A. Mayweather, Kaelyn D. Irby, Ashton R. Copeland, Jasmin L. Preston, Emily S. Blue, Tyania D. Hence, Jordyn C. Jones, Ka’miah J. Thornton, Makayya D. Freeman, Stephen Pinkins, Elyssia Bynum, Kennedy Compton, Samaria I. Byrd, Randy D. Little, Z’mari S. Boyce, Tolliver E. Hunt, Dorilyn Garner, Jada A. Johnson, Jerrica Higgins, Tyonna M. Hayes, Khrystina N. McBryde, James D. Koonce, Jae’la Evans, Janae L. Savage, Jordan M. Moore, Markevian Hence, Leslie L. Brooks, Joshua Ventress, Martya L Jones, Zion D. Hill, Colby C. Wilson, Madison A. Smith, Taylor A. Whitted, Lyndzie N. Sanchez, Justin K. Ferguson and Malaki D. Moore.

Graduates: Vinnie D. Anderson, Talieyah Baker, Alayshia Battles, Sarah L. Baughman, Jakavia L. Bell, Benjamin D. Bledsoe, Nathan Box, Zack D. Bramlett, Frank D. Brown, Joseph E. Brown, Davion L. Burns, Andranique Cain, Antonia Campos, Dai’Shawn Canady, Caleb C. Cannady, Antonio M. Clay, Briana L. Collins, Keonte D. Collins, Kevin D. Compton, Andrew B. Cope, Jalcoby D. Croom, Jamaree Croom, Devin D. Curry,

Maurice D. Daniels, Ty’erica L. Daniels, Breaunna D. Davis, Tre’lum N. Davis, Keelan D. Dean, Amber K. Dickson, Chelsey M. Dixon, Lakeem T. Douglas, Antwonette Emsweller, Robert English, David Estrada, Kobe D. Evans, Ricky D. Farver, Ke’Undra Foots, Hunter R. Foust, Cornelius Gaddy, Duantaj Hall, Jamayah A. Hamilton, Tre-Vion M. Hampton, Haley W. Hankins, Janiya B. Hargraves, Brandon I. Harris, Kevionta D. Harris, Kamiya D. Henry, De’mari M. Hill, De’mauria M. Hill, Toniya A. Hill, Devoncyee D. Holman, LeKencia Holmes, Tatyana Hopkins, Abigail C. Howard, Latandrea T. Hughes,

George Ivory, Makhaitlin Jackson, Christopher L. James, Quashawn T. Jermon, Monterious C. Johnson, Reginald Johnson, Jaylon D. Jones, Kaleigh M. Jones, Jakob T. Jordan, Kamilyah Laws, Talia A. Lewis, Zarreya M. Litzsey, Alicia L. Love, Nora M. Lucas, Nautica U. Marks, Kamryn A. Martin, Ma’Kiya S. McAfee, Keshun McBride, Demare’a M. McDonald, Briana L. McFadden, Raven N. McFadden, Imani McFarland, Uriel M. McNeary, Tamaric B. Milton, Trinity Mixon, Daniel Moore, Camerin T. Morris, Quentin D. Morris, Leterrion Murphy, Joe C. Murray, Sharrae Murray, Michael W. Myrick,

Taylor G. Nelson, Anthony Newman, Joshua T. Norton, Braylon L. Owens, Jiya D. Owens, TaKaelien Paschal, Kayla A. Peters, Keirra A. Peters, Steven D. Pitts, Robert H. Raible, Kyara A. Rinehart, Kelsie K. Roberson, Terrick T. Robinson, Kailen S. Rouse, LaKiya Royal, Jada L. Sanders, Travon D. Sanders, Brett D. Sargent, Latrell L. Scott, Vanessa S. Sledge, Brea K. Smith, Jayvis A. Smith, Ja’quala M. Spikes, Gabriel A. Starks, Charles P. Stevens, Darian A. Summerville,

Jordan D. Thomas-Frazier, Samuel Thompson, Alex G. Thrower, Jordan A. Tillmon, Ashante E. Turner, Tekhi Urquhart, Ronald E. Walton, Gunnar Weaver, Dustin Wesley, Clifton Westmoreland, Carmen C. Williams, Elaisha Williams, Kayla B. Williams, Kendall Williams, Nekiya L. Williams, Jasmine Wimbley and Anyah J. Wylie.